Китай и Россия вместе создают конкурента GPS

В этом году космическая корпорация Роскосмос намерена установить наземную спутниковую станцию в Шанхае, а Китай разместит аналогичные станции в России. Впервые в истории как Китай, так и Россия позволяют другой стране устанавливать системы слежения на своей территории, пишет The Diplomat.

Наземные станции - очередной этап развития отношений Москвы и Пекина в космической сфере. Обе страны продвигают интеграцию своих спутниковых систем с 2014 года. Есть и другие совместные проекты, конкурирующие с разработками США, в том числе база на Луне и система раннего предупреждения о ракетном нападении. Вместе и по отдельности Россия и Китай разрабатывают и тестируют оружие, способное вывести из строя американские спутники.

Хотя США остается единственной страной, которой удалось отправить человека за пределы низкой околоземной орбиты, сокращение бюджета в последнее десятилетие вынудило Вашингтон использовать российские ракеты-носители и обеспечило Китаю лидирующую позицию в развитии сверхзвуковых технологий. Наряду с США, и у Китая, и у России есть программы по осуществлению пилотируемых космических миссий. Финансовые возможности Пекина и технологический опыт Москвы открывают для обеих стран новые возможности.

Космическое сотрудничество Китая и России будет иметь политические и стратегические последствия для США, среди которых можно выделить три главных. Во-первых, оба государства стремятся увести другие страны из сферы влияния США и переманить их на свою сторону. Во-вторых, Китай и Россия получат расширенный доступ к данным и разведданным. В-третьих, их деятельность ограничивает способность Вашингтона проецировать свою власть, что необходимо для выполнения обязательств в рамках союзнических отношений со странами по всему миру. Интеграция китайских и российских спутниковых систем представляет угрозу по всем трем пунктам (при этом осуществить ее легче, чем создать базу на Луне).

Что известно о китайско-российской спутниковой интеграции

Российская ГЛОНАСС и китайская БЭЙДОУ - глобальные навигационные спутниковые системы, используемые как в гражданских, так и в военных целях. Их главные конкуренты - не совместимые друг с другом американская GPS и европейская Galileo. В январе 2014 года был создан Российско-китайский комитет проектов по важному стратегическому сотрудничеству в области спутниковой навигации. По данным, опубликованным на официальном сайте БЭЙДОУ, комиссия высокого уровня собиралась шесть раз в период между 2014 и 2019 годами. Были созданы группы по ”совместимости и взаимодополняемости, строительству станций, мониторингу и оценке, а также совместным программам”.

В 2018 году Москва и Пекин сообщили, что платформа по мониторингу и оценке ГЛОНАСС и БЭЙДОУ полностью функциональна. В следующем году был создан многочастотный радио-чип, который может работать в обеих системах. У БЭЙДОУ самое большое число спутников в мире: 35 по сравнению с 31 у GPS и 24 у ГЛОНАСС. Бросая вызов GPS, генеральный директор Роскосмоса заявил, что ”взаимодополняемость БЭЙДОУ и ГЛОНАСС вскоре приведёт к созданию самого крупного конкурента на рынке навигационных систем”.

Недавно стало известно о взаимном размещении наземных спутниковых станций в России и Китае. По словам заместителя директора Роскосмоса по международному сотрудничеству, генерала Сергея Савельева, активная фаза работы над проектом уже началась. С тех пор как в 2014 году были подписаны соглашения о размещении станций наблюдения ГЛОНАСС в Китае, Россия активно работает над созданием международной сети наземных станций.

В чем важность мониторинговых станций

Станции наземного мониторинга увеличивают точность и производительность спутниковых систем, обеспечивая спутникам возможность определить географическое положение с точностью до полуметра. Станции отслеживают и собирают навигационные сигналы спутников и фиксируют расхождения между действительной и предполагаемой позицией для дальнейшей корректировки.

С точки зрения производительности, большее количество наземных мониторинговых станций обеспечит функциональное преимущество БЭЙДОУ и ГЛОНАСС по всему миру. У GPS 16 мониторинговых станций на всех населенных континентах. Китай завершил установку своей станции в Аргентине, а также достиг договоренностей с Ираном, Таиландом, и рядом других стран в рамках инициативы ”Один пояс - один путь”. Российские наземные станции расположены в Бразилии и Южной Африке. Планируется установка дополнительных станций в Бразилии, а также в Индонезии, Индии и Анголе.

С геополитической точки зрения готовность Москвы и Пекина размещать у себя на территории навигационные станции демонстрирует, насколько сильно они ценят сотрудничество в космической сфере, а также их уверенность друг в друге, несмотря на уязвимости, связанные с наличием подобного оборудования, принадлежащего другой стране. Для государства-поставщика его наземные станции уязвимы с точки зрения кибер-шпионажа, несанкционированного использования и атак. Для принимающего государства такие станции создают проблему для контрразведки, а также угрожают суверенитету (именно поэтому в 2013 году США отказались предоставить России возможность разместить станции ГЛОНАСС на своей территории).

Что касается конкуренции, увеличение зоны покрытия станциями ГЛОНАСС и БЭЙДОУ и соответственно, их большая точность угрожают мировому лидерству США. Если страны начнут отказываться от системы GPS, влияние Вашингтона ослабеет, а прибыль упадет (ежегодно сервисы GPS приносят в американскую казну $7 млрд). Пекин и Москва смогут предложить странам доступ в космос в обмен на возможность размещения наземных станций на их территориях, таким образом укрепляя свое влияние. В Бразилии, например, Россия установила наземные мониторинговые системы, разрешив бразильским ученым заниматься на них исследовательской деятельностью.

Какой будет роль спутников в возможном военном конфликте с США

И ГЛОНАСС, и БЭЙДОУ используются для отслеживания местоположения. Как навигатор в машине, спутниковые сигналы прокладывают путь авианосцам, подводным лодкам и другим подобным платформам. Спутники также используются для разведки и отслеживания транспортных средств других государств, а также для управления беспилотными системами - от дронов до межконтинентальных баллистических ракет.

Согласно сценарию возможного конфликта на западе Тихоокеанского региона, разработанному Эмили Янг Карр и доктором Дэрилом Прессом, спутники будут играть важную роль в противостоянии. Китайские спутники системы БЭЙДОУ постоянно вращаются вокруг Земли, отслеживая в том числе местонахождение американских авианосцев. В случае регионального конфликта, например, китайского вторжения на Тайвань, первый воздушный удар США нанесут с авианосцев. Китай, отследив местоположение американских судов, попытается нанести по ним удар с помощью крылатых или баллистических ракет, для наведения на цель которых также используются спутниковые сигналы. Успехи Китая и России в создании помех и спуфинге с целью ”ослепления” вражеских спутников, угрожают эффективности и безопасности американских сил по всему миру посредством выведения из строя системы GPS. Таким образом снижается производительность военной навигации и ограничивается способность отслеживать и уничтожать боевые средства противника.

Последствия для американской стратегии

Если установка наземных станций произойдет, как и было запланировано, Китай и Россия сделают ставку на взаимное доверие, поставив во главе угла сотрудничество, а не опасения по поводу суверенитета. Хотя на данный момент системы ГЛОНАСС И БЭЙДОУ интегрируются в гражданских целях, большее количество спутников и увеличение точности за счет наземных станций укрепит производительность в военной сфере.

В ответ на растущие возможности России и Китая США недавно запустили свой пятый спутник GPS III, аппарат нового поколения, для более точной навигации и противодействия созданию помех и спуфингу. Новые спутники, по сообщениям, в восемь раз более эффективные, чем предшествующие модели, но аналитики не уверены, что этого достаточно для радиоэлектронной борьбы, и многие поддерживают идею создания альтернативной системы. В 2021 году разведсообщество США сообщило, что ”Пекин активно работает над тем, чтобы соответствовать или даже превзойти возможности США в космосе”. При этом ”космической дипломатии” Китая внимания было уделено мало.

Планы России и Китая по размещению дополнительных наземных станций в третьих странах - это и пример космической дипломатии, и повод для беспокойства Вашингтона. БЭЙДОУ и ГЛОНАСС могут со временем стать более привлекательными глобальными навигационными системами для стран, в которых будут установлены станции, и таким образом их сотрудничество с Китаем и США усилиться. С точки зрения безопасности, любая система, в которой используются спутниковые сигналы станет уязвима для сбора данных. Кроме того, БЭЙДОУ работает как на прием, так и на передачу, транслируя местоположение пользователя.

Сотрудничество между Китаем и Россией, безусловно, будет продолжаться. Однако вряд ли оно будет безоблачным и всесторонним. Полная интеграция систем БЭЙДОУ и ГЛОНАСС маловероятна, хотя прогресс с наземными станциями указывает на необходимость внимательно следить за российско-китайским космическим партнерством.