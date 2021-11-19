Киргизия и Таджикистан лидируют по денежным переводам

Деньги, отправляемые на родину рабочими-мигрантами, составляют более четверти ВВП Таджикистана и Киргизии. Сейчас объемы денежных переводов в регионе Восточной Европы и Центральной Азии восстанавливаются быстрее, чем ожидалось, пишет Emerging Europe.

По прогнозам KNOMAD, инициативы ООН по сбору данных и экспертизе процессов миграции и развития, объемы денежных средств, отправляемых домой рабочими-мигрантами (основной источник дохода в ряде стран Восточной Европы и Центральной Азии), вырастут на 5,3% до $67 млрд к концу 2021 года.

Увеличение переводов стало возможным благодаря более сильной экономической активности в Европейском союзе и росту цен на энергоносители. Предполагается, что денежные переводы вырастут еще на 3,8% в 2022 году.

В 2020 году объемы переводов в Восточную Европу и Центральную Азию упали на 8,6%. Регион значительно выиграл от восстановления российской и польской экономики и роста нефтяных цен. Переводы из России в основном связаны с неторговыми секторами (здравоохранение, образование, недвижимость и строительство), где занято большинство рабочих-мигрантов.

Однако дальнейший рост может быть затруднен в связи с большим, чем ожидалось, замедлением основных экономик, откуда отправляются переводы, и проблемами на энергетическом рынке, которые могут возникнуть при внезапном падении нефтяных цен. Ухудшение фундаментальных показателей и уязвимость экономик также могут оказать негативное влияние на переводы.

На данный момент денежные переводы - основной источник внешнего финансирования региона. Они обеспечивают семьям возможность покупать продукты питания, заниматься здоровьем и получать образование в периоды экономических проблем в странах происхождения мигрантов.

”Переводы от мигрантов значительно дополняют государственные программы финансирования семей, переживающих трудные времена на фоне кризиса COVID-19, - говорит Михал Рутковски, директор Всемирного банка по социальной защите, труду и занятости. - Обеспечение беспрепятственного потока денежных переводов для облегчения жизни семей, оказавшихся в непростой ситуация - важная задача правительственных программ для поддержки глобального восстановления после пандемии”.

Однако стоимость отправки, например, $200 остается высокой. В первой четверти 2021 года она составляла примерно 6,6% от переводимой суммы. Это выше 6,4%, фиксируемых в среднем по миру, и более чем в два раза больше заявленной Цели в области устойчивого развития - 3% к 2030 году.

Казахстан не отстает от России

Наибольшее количество денежных переводов в регионе Восточной Европы и Центральной Азии осуществляется в Киргизию (30,1%) и Таджикистан (27,8%). Для обеих стран Россия остается главным пунктом назначения рабочих-мигрантов. Потеря работы центральноазиатскими мигрантами в России во время пандемии COVID-19 в 2020 году наряду с ослаблением рубля привели к значительному падению объемов переводов. По данным правительства России, около пяти миллионов иностранных работников покинули страну с начала пандемии.

С тех пор многие киргизы и таджики нашли работу в Казахстане, который, по данным отчета KNOMAD, нуждается как в квалифицированных кадрах для нефтяной отрасли и сферы образования, так и рабочих для сельского хозяйства и строительства.

Среди других стран региона, где переводы составляют более 10% от ВВП, Косово - 16,7% от ВВП, Молдавия - 15,2%, Грузия - 12,3%, Узбекистан - 11,6%, и Черногория - 11,4%.