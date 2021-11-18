Ингушетия будет развивать грузовые авиаперевозки с Ираном, Ираком и Турцией

После придания аэропорту Магас международного статуса власти Ингушетии планируют развивать грузовые авиаперевозки со странами Ближнего Востока. Об этом сообщил председатель правительства республики Владимир Сластенин.

"Планируем не только пассажирские перевозки - мы надеемся на большие грузовые перевозки между странами Ближнего Востока, это Ирак, Иран, Турция. Это тоже ниша, которая дает прибыль и доход в бюджет республики", - цитирует Сластенина ТАСС.

Работа по приданию международного статуса аэропорту Магас имени Суламбека Осканова завершается - документы находятся в правительстве РФ, проходят согласование. Был выставлен ряд требований от специальных служб - пограничной, таможенной, и сейчас идет работа по их выполнению, пояснил председатель правительства республики.

Напомним, аэровокзал аэропорта Магас, который расположен в 30 км к северо-востоку от столицы Ингушетии, уже оборудован необходимыми помещениями и оборудованием для пограничного, иммиграционного, таможенного, ветеринарного и санитарно-карантинного контроля, предусмотренного для пункта пропуска через государственную границу России.