Что означает переименование Тюркского совета в Организацию тюркских государств

Переименование Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Организацию тюркских государств, о котором было объявлено по итогам VIII саммита Тюрского совета, который проходил на Острове демократии и свободы в Мраморном море, недалеко от Стамбула, стало историческим событием.

Анатолийское агентство отмечает, что население тюркского мира насчитывает уже 300 миллионов человек, проживающих на территории в 4,5 миллиона кв.км, а экономика этих стран составляет $2 трлн. В XXI веке, когда центр мировой экономики переместится в Азию, к 2040 году интеграция Турции и Азербайджана с Туркестаном, расположенным на маршруте Шелкового пути между Европой и Азией, предоставит Тюркскому миру широкие возможности. Словосочетания "тюркоязычные страны", "народы с тюркским языком" и "тюркоязычные народы" были впервые использованы российским востоковедом Николаем Ивановичем Ильминским. Эти термины появились в результате процесса русификации, который повлек за собой разделение тюркских народов путем перевода тюркских диалектов на разные языки. С изменением названия термины "тюркоязычные народы и страны" были заменены на "тюркские народы или государства". Это изменение необходимо рассматривать как радикальное преобразование, а не как символическое изменение.

Сообщения от лидеров государств

Выступая на саммите Тюрского совета, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на принятие Турецкой Республики Северного Кипра в состав Тюркского совета. Кроме того, было отмечено, что объем торговли между странами-членами организации пока не достиг желаемого уровня. Президент Азербайджана Ильхам Алиев высоко оценил роль президента Эрдогана как лидера тюркского мира. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, внесший важный вклад в дело единства и сплоченности тюркского мира, принял участие в саммите в режиме видеоконференции и заявил: "С помощью этого саммита мы можем передать сообщение всем нашим братским народам во всем мире о том, что тюркская цивилизация начала возрождаться, тюркские государства объединились и создали новый пункт повестки дня и новую идеологию". Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев почтил память бывшего премьер-министра Турции Аднана Мендереса (1899-1961), который "открыл свое сердце казахским сестрам и братьям". Токаев рассказал о поддержке, которая была оказана турецким народом и лично Мендересом казахам, вынужденным покинуть родину и переселиться в Турцию в прошлом столетии. Участие в саммите президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, который поначалу настороженно относился к Тюркскому совету, в котором страна получила статус наблюдателя, дает надежду на единство и сплоченность тюркского мира.

Видение тюркского мира до 2040 года

Принятие концепции "Видение тюркского мира до 2040 года", инициированной Нурсултаном Назарбаевым, послужит воплощением сотрудничества между государствами-членами. Если получится претворить ее пункты в жизнь, эта концепция обеспечит сотрудничество между тюркскими странами, особенно в экономической сфере. Тот факт, что страны-участниц организации в итоговой декларации саммита приветствовали Победу Азербайджана в Карабахе, указывает на решимость членов организации к сдерживанию угроз. Безоговорочная поддержка Турцией Азербайджана во время войны нашла широкий отклик у тюркских народов. Кроме того, государства-члены организации выразили свою солидарность с турками-киприотами и приняли просьбу о приглашении народа Северного Кипра для участия в соответствующих мероприятиях Организации тюркских государств с целью прекратить несправедливую изоляцию турецкой общины Кипра.

Экономическая интеграция

Одним из самых важных решений этого саммита было укрепление экономических связей между странами-участницами. Речь идет о создании Тюркского инвестиционного фонда до 1 сентября 2022 года при равных капитальных взносах стран. Формирование общего фонда развития означает объединение сил в экономическом смысле, что также может быть предвестником более тесного сотрудничества в будущем. Важны и решения, принимаемые в отношении экономического сотрудничества стран-членов, увеличения объемов торговли и транспортного международного коридора "Восток-Запад", что имеет огромное значение для развития Шелкового пути. Страны-участницы приветствовали приглашение Казахстана к участию тюркских государств в специальной экономической зоне TURANSEZ, которая будет построена в Туркестанской области. Чтобы с большей эффективностью использовать этот коридор, будет принято Соглашение о международных комбинированных грузовых перевозках между государствами-членами Организации тюркских государств, направленное на упрощение таможенных процедур. Поддержка усилий Азербайджана по интеграции Зангезурского коридора в Каспийский международный центральный коридор "Восток-Запад" также является важным шагом с точки зрения экономической интеграции между странами-членами.

Сотрудничество в сфере образования и культуры

На саммите были также приняты важные решения в сфере образования и культуры. Была подчеркнута важность создания международного телеканала, вещающего в тюркских странах. Решения, принимаемые странами-участницами организации по укреплению программы академического обмена студентами высших учебных заведений и подготовке программ обмена для учеников средних школ, также являются многообещающими с точки зрения интеграции в области образования. Также заслуживают внимания решения о присоединении новых университетов Узбекистана, Киргизии и Турции к Ассоциации университетов тюркоязычных стран, упрощении процедур открытия школ турецким государственным фондом "Маариф", и подготовке общетюркских учебных пособий по истории, географии и литературе. Важным решением стало устранение бюрократических препятствий. Если к 2040 году страны-участницы проявят волю к реализации упомянутых выше решений, исчезнут препятствия для обозначения XXI столетия как "тюркского века".