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Узбекистан начал поставлять в Россию замороженную малину

Узбекистан начал поставлять в Россию замороженную малину

В августе 2021 года состоялась первая в истории поставка замороженной малины из Узбекистана в Россию, она оказалась успешной, сообщает East Fruit.

За август-сентябрь Узбекистан экспортировал в Россию 83 тонны замороженной малины. Это не самый большой объем, однако "сам факт выхода Узбекистана в очень прибыльный сегмент экспорта замороженных ягод, является весьма показательным", отметили эксперты.

Узбекским производителям предстоит развитие сырьевых зон, наращивание объемов производства малины, клубники, ежевики, голубики.

Замороженную малину в Россию поставляют семь стран, при этом Россия является вторым наиболее быстрорастущим рынком сбыта замороженной малины в мире. Главный поставщик ягоды в РФ - Беларусь, следом идут Китай и Сербия (по 200 т каждая).

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