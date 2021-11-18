Ростовское транспортное кольцо заработает в 2025 году

Заместитель губернатора Ростовской области Владимир Окунев заявил, что ростовское транспортное кольцо будет полностью готово в 2025 году.

Региональные власти подписали соглашение о строительстве Западной хорды АО с АО "Инвестиционная компания Регион". Длина дороги составит 13,5 км.

"Это глобальный проект, составляющая ростовского транспортного кольца. Начало строительства намечено на 2022 год, завершение - на 2025 год. Суммарно стоимость дороги составит 30 млрд рублей, при этом будут построена масса инженерных сооружений", - приводит слова Окунева "АиФ-Ростов".

Он также отметил, что ростовское кольцо получится общей длиной 110 км – больше МКАД.