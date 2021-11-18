Путин наградил Темрезова орденом Почета

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов награжден орденом Почета за вклад в социально-экономическое развитие региона. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

"За вклад в социально-экономическое развитие Карачаево-Черкесской Республики и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Почета Темрезова Рашида Бориспиевича - главу КЧР", - говорится в указе.

Рашид Темрезов был назначен главой Карачаево-Черкесии в 2011 году, до этого он возглавлял региональное управление федеральных автомобильных дорог Федерального дорожного агентства.