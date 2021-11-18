Новая дорога в обход Симферополя пройдет через Заречное

Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram сообщил, что юго-восточный обход Симферополя, соединяющий "Тавриду" с дорогой на Ялту в обход поселков Добровской долины, пройдет через населенный пункт Заречное вдоль Аянского водохранилища.

"Вопрос согласования затянулся по нашей вине как органов республиканской власти, что вызвало ажиотаж и споры вокруг проекта. Тем не менее решение принято окончательно – трасса будет проходить через село Заречное Добровского сельского поселения Симферопольского района вдоль Аянского водохранилища", – написал он.

Глава региона отметил, что имущественные вопросы, связанные с изъятием земельных участков для строительства дороги, будут решены в тесном взаимодействии с местными жителями. Также он добавил, что в рамках реализации проекта будет проведен большой комплекс работ по прокладке канализации, строительству дорог и социальной инфраструктуры Заречного.