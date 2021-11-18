На создание этнопарка и зон отдыха в Магасе потратят более 30 млн рублей

Новые рекреационные и парковые зоны появятся на набережной Сунжи в Магасе до 2030 года, заявил и.о. вице-премьера Ингушетии Магомед Евлоев.

"Предполагается завершение строительства прибрежного парка на берегу реки Сунжа площадью 14 га. В южной части парка на территории около 2 га планируется создание этнопарка и строительство бизнес-центра с выставочными залами", - приводит его слова пресс-служба главы и правительства республики.

Отмечается, что вдоль правого берега реки появится еще одна рекреационная зона набережной площадью около 8,75 га. На левой стороне разместится парк для отдыха и развлечений площадью 25,5 га. На реализацию данного проекта власти республики планируют потратить свыше 30 млрд рублей.

Вице-премьер подчеркнул, что концепция предусматривает рекультивацию и санитарную очистку береговой линии, строительство двух автомобильных и одного пешеходного мостов, велодорожек, инженерной инфраструктуры, оборудование детских и спортивных площадок, автомобильных парковок. Также предполагается формирование безбарьерной среды для маломобильных групп населения.

По словам Евлоева, реализация планов повысит социально-экономическую эффективность использования территории города, увеличит занятость населения республики, доходную часть бюджета, инвестиционную привлекательность столицы Ингушетии.