В Дагестане отремонтировали автодорогу из Буйнакска в Кизилюрт

Дорожники в Дагестане по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" завершили ремонт автомобильной дороги Буйнакск-Кизилюрт, сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.



Уточняется, что этот участок обеспечивает транспортное сообщение населенных пунктов Буйнакского района с другими горными районами республики,

"В рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" завершен ремонт на участке автомобильной дороги Буйнакск - Кизилюрт км 0 - км 7. Автомобильная дорога обеспечивает транспортное сообщение населенных пунктов Буйнакского района и муниципальных районов, расположенных в горных районах, со столицей Республики Дагестан", - приводит сообщение ТАСС.

Уточняется, что при проведении работ специалисты подрядной организации устранили просадки и усилили существующую дорожную одежду, восстановили поперечные и продольные уклоны, а также заменили тротуары в пределах села Халимбекаул. Также было отремонтировано 20 пересечений и примыканий. "На обновленном участке нанесена разметка термопластиком. На участках застоя воды установлены железобетонные водопропускные лотки для сброса воды. Проведены работы по ремонту моста и водопропускных труб", - сказали в ведомстве.