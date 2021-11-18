Греция закрывает спортзалы и музеи для непривитых

Власти Греции вводят новые ограничения для непривитых граждан, сообщает радиостанция "Говорит Москва".

Для тех, кто не вакцинировался от коронавируса с понедельника будут закрыты кинотеатры, музеи, спортзалы и другие общественные места в помещении.

Ограничения призваны мотивировать граждан прививаться, сообщил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

Без отрицательного теста на коронавирус или сертификата о вакцинации в Греции можно попасть только в продуктовые магазины, аптеки и церкви.