Греция закрывает спортзалы и музеи для непривитых
Власти Греции вводят новые ограничения для непривитых граждан, сообщает радиостанция "Говорит Москва".
Для тех, кто не вакцинировался от коронавируса с понедельника будут закрыты кинотеатры, музеи, спортзалы и другие общественные места в помещении.
Ограничения призваны мотивировать граждан прививаться, сообщил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.
Без отрицательного теста на коронавирус или сертификата о вакцинации в Греции можно попасть только в продуктовые магазины, аптеки и церкви.