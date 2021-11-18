Глава МИД Беларуси передал письмо генсеку ООН о ситуации с мигрантами

Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу передано личное письмо министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея о ситуации вокруг беженцев. Об этом сообщил постоянный представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков.

"Дипломат рассказал, что накануне у него состоялась встреча с генеральным секретарем, во время которой и было передано личное письмо главы белорусского МИД о ситуации вокруг беженцев на западных границах Беларуси", - сказано в сообщении агентства БелТА.

В письме глава белорусского внешнеполитического ведомства изложил официальную позиции республики о тех шагах, которые предпринимаются по разрешению ситуации и оказанию содействия беженцам.

Напомним, в последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Беларусью. Власти этих стран обвинили республику в создании миграционного кризиса, однако Минск все обвинения отвергает. 8 ноября несколько тысяч находящихся в Беларуси нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, в том числе женщины и дети, выдвинулись в сторону границы с Польшей. Они пытались сломать забор и перерезать колючую проволоку. В ответ польские силовики распылили слезоточивый газ. Власти Польши подчеркнули, что это "крупнейшая до сих пор попытка массового силового проникновения" на территорию страны. Позднее на приграничных с Беларусью территориях в Польше был введен режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция.