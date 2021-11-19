В Брюсселе обсудили постконфликтные вызовы на Южном Кавказе

На этой неделе в Брюссельском пресс-клубе прошла конференция ”Постконфликтные вызовы в регионе Южного Кавказа”, в ходе которой были продемонстрированы фотографии как прошлых лет, так и настоящего времени. Участники конференции (которая проходила и в онлайн, и в оффлайн-режиме) пришли к единому мнению, что самая главная проблема на сегодняшний день - огромное количество мин, угрожающих жизни местного населения.

EUreporter рассказывает, что Саджад Карим, бывший член Европейского парламента от Консервативной партии Великобритании, посетив освобожденные территории, своими глазами увидел города и деревни, которые были заброшены много лет, населенные пункты, стертые с лица земли. "Стыдно, что такое вообще могло произойти. От мест религиозного и исторического значения остались одни руины, причем очевидно, что разрушение было намеренным. Но замечательно то, что в регионе происходит процесс структурного развития. Я никогда не видел более масштабного восстановления. По сути, у всего Южного Кавказа сейчас есть возможность объединить усилия и обеспечить достойные условия жизни для всех без исключения, благодаря активно меняющейся динамике. Просто невероятно наблюдать за таким процессом в нашем мире, где национализм и популизм становятся всё более популярными. Надеюсь, что скоро регион, который на протяжении десятилетий страдал от притеснений на религиозной и национальной почве, будет полностью восстановлен. Я верю в его потенциал”, - сказал Саджад Карим, добавив что главная цель происходящих изменений - сблизить жителей региона и для них мирное будущее.

Бывший член Европейского парламента и заместитель министра иностранных дел Румынии Рамона Мэнеску считает произошедшие в Карабахе события настоящий трагедией: ”Работая в Европарламенте, я старалась обеспечить диалог двух сторон, чтобы они могли обсудить свои проблемы, ведь это единственно верный способ достичь мира. Я надеюсь, что в регионе, испытавшем на себе всю силу ненависти, наконец, наступит мир. Этнических чисток больше быть не должно. Экономические, человеческие и экологические вызовы настолько серьезны, что все стороны должны быть вовлечены в процесс. Азербайджану нужна поддержка для восстановления инфраструктуры. Международное содействие в данном случае просто необходимо”.

Еще один участник конференции Рамиль Азизов из Национального агентства по разминированию территорий Азербайджанской Республики (ANAMA) напомнил, что ”большинство территорий было оккупировано более 30 лет, множество объектов было разрушено. В результате разрыва мин, оставленных армянскими силами, страдают люди. Важно сделать так, чтобы жители страны могли вернуться в безопасный регион”.

Фуад Гусейнов из Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев заявил на конференции: ”Огромное число переселенцев, вынуждены были покинуть свои дома в Карабахе. Примерно миллион человек, то есть больше 10% населения Азербайджана считаются переселенцами. Для них было построено 115 жилых комплексов; 315 тыс. человек были обеспечены жильем. В результате, за последние 25 лет уровень бедности среди переселенцев снизился с 75 до менее чем 10%. Усилия, предпринимаемые Азербайджаном, могут служить примером для других стран, где проживают переселенцы. Наша задача сейчас - восстановить полностью освобожденные районы и вернуть ВПЛ в их дома, обеспечив безопасную жизнь достойного уровня". Фуад Гусейнов сообщил, что регион по количеству оставленных мин занимает одно из первых мест в мире, при этом армянская сторона отказывается передать карты минных полей. Гусейнов надеется, что в ближайшие годы Азербайджан с помощью международного сообщества сможет представить модель постконфликтного развития региона, хотя на данный момент международное сообщество не уделяет должного внимания тому, что произошло в Нагорном Карабахе.

Организатор конференции Лейла Гасымова сказала: ”Я несколько лет занималась миротворческой деятельностью, пытаясь найти решение проблемы Карабаха. Мы должны понимать, что мира нельзя достичь, когда часть страны находится под оккупацией. Азербайджану удалось освободить свою территорию, но на пути к стабильности и миру в регионе и на освобожденных территориях по-прежнему много проблем. Азербайджанцы не могут в настоящий момент вернуться в свои дома из-за угрозы подрыва на минах. Многочисленные проблемы, в том числе и экологические еще не решены, поэтому мы не можем перейти к мерам по укреплению доверия. Цель нашего сегодняшнего мероприятия - найти общие решения и укрепить трансграничное сотрудничество посредством привлечения третьих сторон. Необходимо восстановить доверие, в том числе и за счет получения карт минных полей, чтобы обеспечить безопасность как людей, так и окружающей среды”.

Шведский художник и фотограф Петер Йоханссон представил фотовыставку, посвященную региону и объяснил, чем его заинтересовал Азербайджан: "Азербайджан всегда мне был интересен, поэтому мы с женой побывали на освобожденных территориях и постарались передать атмосферу возрождения, царящую сейчас в освобожденных районах. К сожалению, большинство зданий настолько сильно повреждено, что реконструкции не подлежат. Очень грустная и трагическая ситуация. Я счастлив, что моя страна, Швеция, оказывает гуманитарную поддержку в конфликтом регионе, пытаясь обеспечить устойчивый мир между сторонами”.

Саджад Карим заметил, что представленные фотографии - свидетельство не только вызовов, которым противостоит регион, но и открывающихся возможностей: ”Потенциал Карабаха в мире, а не в конфликте. ЕС однозначно должен приложить усилия к достижению мира и продвижения региона”.