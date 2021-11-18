Рябков: Россия обеспокоена отношением США к ядерному оружию

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил в эфире Первого канала, что РФ беспокоит отношение США к роли ядерного оружия.

"Нас беспокоит многое в том, что происходит у американцев с точки зрения их отношения к роли ядерного оружия", - сказал замглавы внешнеполитического ведомства.

Он подчеркнул, что США понижают порог применения ядерного оружия, доктринально и материально к этому готовятся, передает ТАСС.

Помимо этого, Рябков акцентировал внимание на том, что реализация планов размещения в Европе ракет меньшей и средней дальности может привести к новому геополитическому кризису. Он заключил, что у Москвы есть ряд вопросом относительно перспективы появления этого вида вооружений.