Самолет не смог вылететь из Махачкалы в Москву из-за технических проблем

Самолет Sukhoi SuperJet 100 российской авиакомпании "Аэрофлот" не смог вылететь из аэропорта Махачкалы в Москву "из-за технических неполадок". Об этом сообщил один из пассажиров воздушного судна.

По его словам, самолет должен был вылететь в столицу в 18:40. "Пилоты завели самолет, спустя пять минут нам объявили, что не получается взлететь из-за технических неполадок", - цитирует пассажира РИА Новости.

Он подчеркнул, что им до сих не сообщили, на какое время откладывается вылет. "Уже больше часа мы находимся в закрытом салоне. Пока не объявили, когда мы сможем вылететь", - поведал собеседник агентства.