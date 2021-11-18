Система VAR поможет арбитрам в Грузии

Систему видеопомощи арбитрам (VAR) могут ввести в чемпионате Грузии по футболу с 2022 года, проинформировали в федерации Футбола Грузии (ФФГ).

В настоящее время эта инициатива обсуждается представителями ФФГ и рабочей группой ФИФА, которая прибыла в Тбилиси с двухдневным рабочим визитом.

"Мы уже давно работаем с ФИФА по вопросу внедрения системы VAR в чемпионате Грузии. Мы хотим как можно быстрее внедрить систему и надеемся, что это удастся сделать уже в следующем году. В течение двух дней мы обсудим все процедуры, необходимые для получения лицензии для использования системы VAR", - приводит слова генсека ФФГ Давид Муджири, передает Sputnik Грузия.

Кроме того, Муджири отметил, что процесс внедрения VAR в чемпионат Грузии потребует переподготовки судейского корпуса, улучшения технического оборудования и качества видеотрансляций.