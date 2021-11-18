Новый прямой рейс связал Сочи и Ташкент

Узбекская авиакомпания Qanot Sharq запускает новый регулярный рейс по маршруту Ташкент-Сочи-Ташкент.

Первый самолет из Ташкента приземлился в аэропорту Сочи в четверг.

"Для курорта это второй авиаперевозчик, выполняющий регулярные рейсы по маршруту Ташкент-Сочи-Ташкент", - сообщили в пресс-службе авиагавани.

Самолеты Airbus 320 будут летать по маршруту каждую среду. Вылет из Ташкента будет осуществляться в 13.00, время в пути 3 часа 50 минут, в Сочи воздушное судно будет прибывать в 14.50. Обратный вылет назначен на 16.20 с прибытием в столицу Узбекистана в 21.45.

Рейс будет выполняться до конца осенне-зимней навигации.