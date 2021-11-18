Лавров рассказал, когда состоится новая встреча в "нормандском формате"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал условие для новой встречи в "нормандском формате". По его словам, она состоится только после того, как Украина выполнит все, о чем договорились в минских договоренностях.

"Прежде всего - это особый статус Донбасса, закрепление этого особого статуса в конституции Украины, в которую должен быть внесен элемент децентрализации, как это записано в минских соглашениях, это безусловные амнистии и, разумеется, это проведение выборов по правилам, согласованным между Киевом, Донецком и Луганском на основе принципов ОБСЕ", - сказал Лавров по итогам расширенной коллегии МИД РФ

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что после того, как это будет сделано, восстановится полноценный контроль Украины над неконтролируемой в настоящее время Киевом части границы с Россией, передает РИА Новости.