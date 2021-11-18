В Европе продолжают оценивать вакцину "Спутник V"

Экспертиза российской вакцины против коронавируса "Спутник V" продолжается, Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) изучает предоставленные разработчиком препарата данные.

"Мы проинформируем, когда перейдем к следующим этапам. Нам необходимо продолжать контакты с заявителем, изучать те данные, которые он уже предоставил", - сообщил в четверг на брифинге в Амстердаме представитель ЕМА Фергюс Свини.

На постепенной экспертизе регулятора в последнее время находились пять вакцин: CureVac, российская "Спутник V", китайская Sinovac, французская Sanofi Pasteur и американская Novavax. Последняя получила разрешение подать заявку на регистрацию, решение может быть принято в течение ближайших недель.

Европейские СМИ пишут, что российский препарат не успеет пройти экспертизу до конца 2021 года.

Напомним, "Спутник V" одобрен в 70 странах с общим населением 4 млрд человек, это более 50% населения Земли.