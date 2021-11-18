Главная » Новости
Азербайджан Иран

В Турции проверяют информацию о смерти проповедника Гюлена

В Турции проверяют информацию о смерти проповедника Гюлена

В Турции проверяют информацию о смерти оппозиционного проповедника Фетхуллы Гюлена в США. Об этом заявил глава представительства турецкого агентства Anadolu в Вашингтоне Хакан Джопур.

"Мы внимательно следим за происходящим. Источники в американской полиции и местные СМИ не дают информацию по данному поводу", - написал Джопур в Twitter.

При этом он подчеркнул, что это совсем не означает, что в поместье ничего не случилось. "Возможно, что-то произошло, и об этом не было сообщено в полицию. Однако организация (Гюлена) не сможет долго скрывать это", - приводит РИА Новости слова главы представительства.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что Гюлен был отравлен в своем поместье в Пенсильвании. В организация Гюлена (FETO) опровергли данную информацию и опубликовали видео, на котором он молится, однако турецкие журналисты сочли его монтажом из обнародованных ранее роликов.

1600 просмотров







Видео

Новости

Отечественная
война Азербайджана
день за днем



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!