Предпосылки для интеграции на Южном Кавказе

Приграничные вооруженные столкновения на армяно-азербайджанской границе негативно повлияли на утверждение основ послевоенной стабильности. Кризис ухудшил политическую ситуацию в регионе, что может сказаться на любых идеях интеграционных проектов. Ответственность за такого рода кризисные явления несут близорукие политики, неспособные разглядеть ценность объединения ресурсного потенциала народов Армении, Азербайджана и Грузии.

На таком фоне может показаться, что между народами Южного Кавказа преобладают противоречия, однако на сегодняшний день есть предпосылки создания интеграционного проекта, способного восстановить утраченные в период тридцатилетней постсоветской дезинтеграции перспективы. Прежде всего, это касается экономики, поскольку существует потребность в создании на относительно небольшой территории общего рынка, который предусматривал бы международную кооперацию, привлечение инвестиционного капитала и стимуляцию миграции рабочей силы. Единый рынок способен покрыть дефицит отдельных товаров и услуг. Например, в Армении земельный фонд ограничен, в результате чего цена на отдельные категории товаров значительно выше, чем за пределами региона. Восполнить дефицит товаров при относительном снижении его стоимости можно благодаря аграрному сектору Азербайджана и Грузии при создании общих таможенных правил и зон свободной торговли.

Но сегодня амбиции руководителей отдельных политиков, агрессивный дух маргиналов, споры о границах приводят к конфликтам и продлевают жизнь надуманным стереотипам о взаимоотношениях между народами. Частное мнение отдельных террористических групп и лиц, руководствующихся реваншистскими настроениями, не может и не должно распространяться на общественное пространство. Произошедшее на этой неделе столкновение между армянскими и азербайджанскими военными, совпавшее по времени с годовщиной завершения Второй Карабахской войны, демонстрируют наличие популистских настроений, которых придерживаются политики, ответственные за недавний срыв переговоров глав России, Армении и Азербайджана.

Наиболее очевидной предпосылкой для интеграции могут стать общие культурные традиции, которые складывались на базе общей истории. Художественные, музыкальные, лингвистические заимствования можно обнаружить в языках практических всех народов Южного Кавказа. Общее советское прошлое благоприятно повлияло на сближение народов, сформировав прочную ценностную базу, в основу которой были заложены такие понятия как семья, дружба, любовь, взаимопонимание, уважение, профессионализм.

Сегодня относительно скромные по территории страны Южного Кавказа соседствуют со значительно превосходящими их субъектами мировой политики. Небольшая территория стран зачастую ограничивает пространство политического маневра, делая ту или иную страну более уязвимой и подверженной воздействию "мягкой силы". В подобных условиях возрастают риски оказаться в зависимости от внешних факторов. Поэтому наиболее прогрессивная часть региональной общественности с пониманием относиться к тезису, что суверенитет малых государств проще сохранить вместе, нежели по отдельности. Стремление к коллективной безопасности позволит республикам Южного Кавказа меньше реагировать на внешние раздражители, уделяя больше внимания внутренним проблемам.