В МИД Узбекистана высоко оценили уровень отношений с Россией

Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов назвал беспрецедентно высоким уровень взаимоотношений Москвы и Ташкента.

"Благодаря усилиям наших лидеров связи между нашими странами сегодня достигли, с уверенностью можно сказать, беспрецедентно высокого уровня по всем без исключения направлениям нашего сотрудничества. Мы уверены, что предстоящий визит [Мирзиеева в Москву] позволит определить новые направления и конкретные задачи в различных областях взаимодействия. <…> Сформирован солидный пакет документов, и многие из них уже фактически подписаны", - сказал министр на открытии переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Напомним, визит президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Москву состоится 19 ноября.

Камилов добавил межрегиональное сотрудничество между Россией и Узбекистаном активно развивается, регионами накоплен достаточный опыт, чтобы сотрудничать напрямую.