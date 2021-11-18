Главная » Новости
Азербайджан Иран

"Спутник Лайт" в Абхазии будут применять для ревакцинации

&quot;Спутник Лайт&quot; в Абхазии будут применять для ревакцинации

Власти Абхазии решили приостановить первичную вакцинацию от коронавируса "Спутником Лайт", оставшуюся однокомпонентную вакцину используют для ревакцинации.

"На данный момент вакцинация [вакциной] "Спутник Лайт" будет остановлена. Имеющиеся 500 доз препарата будут направлены на ревакцинацию граждан, которые ранее уже привились двухкомпонентым препаратом "Спутник V". Началась вакцинация препаратом "Спутник V", - сообщает минздрав республики.

Во вторник в Абхазию доставили 6 тыс доз вакцины "Спутник V", всего республика закупила у России 30 тыс доз препарата.

680 просмотров







Видео

Новости

Отечественная
война Азербайджана
день за днем



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!