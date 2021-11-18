Бывшего канцлера Австрии лишили депутатской неприкосновенности

В четверг, 18 ноября, Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) снял с бывшего канцлера и лидера Австрийской народной партии (АНП) Себастьяна Курца депутатскую неприкосновенность.

Во вторник ответственный комитет парламента дал "зеленый свет" лишению Курца иммунитета, депутаты парламента в четверг утвердили это решение, передает ТАСС.

Ранее сам Курц приветствовал намерение парламента снять с него депутатскую неприкосновенность для завершения антикоррупционного расследования по подозрению в пособничестве взяточничеству.

Напомним, 9 октября 2021 года канцлер Австрии Себастьян Курц покинул свой пост на фоне расследования антикоррупционной прокуратуры против него, однако остался главой АНП и лидером ее парламентской фракции. По словам политика, он не считает себя виновным и докажет свою правоту.