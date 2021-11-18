Берлин призвал Москву возобновить переговоры по Донбассу

В министерстве иностранных дел Германии призвали Россию вернуться за стол переговоров по Донбассу.

"Мы призываем Россию вернуться за стол переговоров и продолжить наши переговоры в установленных форматах и ​​в соответствии с установленными принципами", - приводит сообщение внешнеполитического ведомства РИА Новости.

В МИД Германии отметили, что на протяжении нескольких месяцев ФРГ и Франция интенсивно работают над продолжением переговоров и реализацией конкретной мирной повестки дня, основанной на минских договоренностях.

"С этой целью мы внесли несколько конкретных предложений о встрече министров иностранных дел в нормандском формате, как это было согласовано между канцлером Меркель, президентом Макроном и президентом Путиным в октябре", - сообщили в ведомстве, добавив, что Россия отказалась присутствовать на такой встрече.