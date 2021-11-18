На М-11 и М-4 ограничили скорость на зимний период

Максимальная разрешенная скорость движения на М-11, соединяющей Москву и Санкт-Петербург снижена со 130 до 110 км/ч.

Ограничение будет действовать до 15 апреля 2022 года, сообщает "Автодор".

"Скоростной режим меняется на 598 километрах, где в летний период водителям легковых автомобилей разрешено разгоняться до 130 км/ч. Это почти на всей протяженности трассы М-11 "Нева" - от 58-го км в Московской области до Санкт-Петербурга, а также на 34 километрах обхода Новая Усмань на М-4 "Дон", - уточнили в пресс-службе компании.

На тех участках трасс, где летом можно было ездить со скоростью 110 км/ч, изменений на зиму не планируется.