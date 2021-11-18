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"Астана" хочет вернуть Бабаяна

&quot;Астана&quot; хочет вернуть Бабаяна

Казахстанский футбольный клуб "Астана" намерен вернуть тренера ЦСКА Григория Бабаяна.

На данный момент у руководства клуба есть несколько кандидатов на должность наставника команды, которая освободилась разрыва контракта с Андреем Тихоновым, однако у большинства из них нет опыта работы в больших клубах, передает Vesti.kz.

Напомним, перед сезоном-2020/2021 года Бабаян возглавил "Тобол", с которым выиграл золотые медали чемпионата Казахстана. В июне 2021 года он пополнил тренерский штаб ЦСКА, в котором и работает по сей день.

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