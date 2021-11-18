Отель "Карабах" становится визитной карточкой Шуши

Отель "Карабах" в Шуше, в кратчайшие сроки реконструированный после освобождения города от оккупации, стал визитной карточкой Шуши.

Здание отеля было построено в 1980 году, в мае 1992 года отель был закрыт в связи с оккупацией Шуши. Долгие годы здание находилось в непригодном состоянии. В 2021 году после освобождения территорий Азербайджана и по поручению президента страны Ильхама Алиева в отеле начались ремонтно-восстановительные работы.

Уже в августе отель был полностью восстановлен. В нем созданы все условия для удобства гостей, отвечающие современным требованиям. В отеле расположены 150 номеров, ресторан, бар и конференц-комната. Появились автостоянка, благоустроен расположенный рядом парк.

"В период оккупации отель "Карабах" находился в ужасном состоянии, работало всего два этажа, не было ни воды, ни электричества", - вспоминал после открытия реконструированного здания Ильхам Алиев.

Здание было построено в советское время за счет бюджета Азербайджана, отель получил название "Карабах". "Впоследствии ненавистный враг переименовал его в "Шуши палас". Города под названием "Шуши" нет, не было и никогда не будет", - констатировал азербайджанский лидер.

Теперь отель принимает постояльцев, все они дают высокую оценку проведенной реконструкции.

Недавно в Шуше прошла международная конференция, посвященная вопросам исторического наследия.

"Насколько я понимаю, это была первая международная конференция в культурной столице Азербайджана, которая позволила ее участникам увидеть этот необыкновенный город. Поражают масштабы восстановительных работ, мы, например, остановились в пятизвездочном отеле "Карабах", – поделилась замдиректора Института политических исследований (Россия) Дарья Гревцова.

"По дороге из Физули в Шушу в глаза то и дело бросались отголоски первой и второй карабахских войн, следы варварства, презрения ко всему живому и прекрасному, на которые способен человек. Но я также увидел новый физулинский аэропорт, новую автомагистраль Физули - Шуша, новый отель в Шуше… Словом, Карабах сегодня – это наглядное свидетельство того, что такое благо мира и какова реальная цена войны", - отметил участвовавший в конференции экс-президент Латвии Валдис Затлерс.

"Находясь в Шуше, остановился в отеле "Карабах", прошедшем после освобождения города полную модернизацию и реконструкцию. Очень хороший отель, рекомендую. И кухня отличная", - пишет в своем телеграмм-канале главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.