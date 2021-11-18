Премьеры России и Казахстана провели переговоры в Ереване

В Ереване в ходе Евразийского межправительственного совета состоялись краткие переговоры премьер-министров России и Казахстана Михаила Мишустина и Аскара Мамина. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале правительства РФ.

Детали переговоров не раскрываются.

Напомним, премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл с двухдневным визитом в столицу Армении для участия в заседании Совета глав правительств Евразийского экономического союза.