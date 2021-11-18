На Ставрополье арестована сбившая четырех человек водитель автомобиля

Суд арестовал женщину, сбившую насмерть четырех человек в Георгиевском городском округе. Об этом сообщили в прокуратуре Ставропольского края.

ДТП произошло 15 ноября на дороге "Минеральные Воды-Зеленокумск".

По данным прокуратуры, водитель автомобиля MAN, пытаясь избежать столкновения с легковым автомобилем, припаркованным на обочине, выехал на полосу встречного движения и перевернулся в кювет.

Как рассказали в ГИБДД, для оказания помощи водителю MAN к месту аварии попытались подойти четыре пешехода, однако водитель автомобиля Mazda не успела среагировать и сбила их. Один из погибших по инерции отлетел на обочину, зацепив еще двух пешеходов. В результате происшествия погибли четыре человека.

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело. Прокурор постановил избрать в отношении женщины, управлявшей машиной Mazda, меру пресечения в виде заключения под стражу. Суд с позицией прокуратуры согласился, виновница заключена под стражу на 2 месяца. Проверка продолжается, передает РИА Новости.