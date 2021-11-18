Саакашвили после обморока поместили в реанимацию

Адвокат экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Ника Гварамия сообщил, что он находится в реанимационном отделении тюремной больницы после обморока.

Ранее в четверг Саакашвили встречался с адвокатами, его состояние после встречи резко ухудшилось, покидая комнату, он поскользнулся и упал. После этого сотрудники пенитенциарной службы унесли его на носилках.

"Врачи делают все возможное. Но как долго это продлится, я не знаю", - заявил Гварамия, выходя из тюремной больницы.

Реаниматолог больницы объяснила, что у Саакашвили поднялось артериальное давление до 180. В настоящее время он очнулся и контактен.