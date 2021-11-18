Три европейские страны вводят локдаун для непривитых

Решение о введении локдауна для непривитых от коронавируса граждан приняли на этой неделе на фоне рекордной заболеваемости три страны Европы - Австрия, Чехия и Словакия.

В Австрии ограничения уже вступили в силу. Непривитым нельзя выходить из дома, исключение делается для похода на учебу или работу, посещения врача, прогулки, похода в магазин или аптеку. Эти правила действуют для тех, у кого нет сертификата о прививке или справки о перенесенном в последние 180 дней заболевании. Запрещено посещать общепит, парикмахерские, фитнес-центры.

В Чехии ограничения начнут действовать с 22 ноября.

"Те, кто не вакцинирован от коронавируса или не переболел им, не смогут посещать магазины, кроме продовольственных и аптек, рестораны и другие заведения общепита, кинотеатры, музеи и другие учреждения культуры, а также не смогут участвовать в массовых акциях. На предприятиях и фирмах для таких людей вводится регулярное тестирование. То есть, для них практически вводится локдаун", - сообщил премьер страны Андрей Бабиш.

Аналогичные меры вводит с 22 ноября Словакия. В стране переполнены больницы, коек для новых заболевших нет. По словам премьер-министра Словакии Эдуарда Хегера, коронавирус это "заболевание невакционированных", именно они составляют более 70% инфицированных и госпитализированных.