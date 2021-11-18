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"Спутник Лайт" подходит как для вакцинации, так и для ревакцинации

&quot;Спутник Лайт&quot; подходит как для вакцинации, так и для ревакцинации

В Минздраве напомнили, что вакцину от коронавируса "Спутник Лайт" можно применять как для первичной вакцинации, так и для ревакцинации.

"Однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" - это самостоятельный эффективный вакцинный препарат, который может применяться как для первичной вакцинации от COVID-19, так и для вакцинации после перенесенной коронавирусной инфекции и повторной вакцинации, когда он также формирует хороший иммунный ответ", - сообщил замглавы Минздрава РФ Олег Гриднев.

Людям старше 60 лет делать прививку лучше "Спутником V", второй компонент вакцины помогает сформировать более надежную защиту, отметил специалист.

Эффективность "Спутника Лайт" составляет 79,4%, эта вакцина - первый компонент "Спутника V".

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