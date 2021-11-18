Германия не примет беженцев с восточных границ Евросоюза

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер заявил, что информация о том, что ФРГ готова принять часть мигрантов с границы Беларуси с Польшей, является ложной.

"Примером такой ложной информации сегодня стало то, что федеральное правительство якобы готово принять определенное число беженцев. Речь шла о 2 тыс. Я обсудил эту информацию с федеральным канцлером и получил четкий ответ, что речь идет о ложной информации", - цитирует Зеехофера РИА Новости.

Напомним, в последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Беларусью. Власти этих стран обвинили республику в создании миграционного кризиса, однако Минск все обвинения отвергает. 8 ноября несколько тысяч находящихся в Беларуси нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, в том числе женщины и дети, выдвинулись в сторону границы с Польшей. Они пытались сломать забор и перерезать колючую проволоку. В ответ польские силовики распылили слезоточивый газ. Позднее президент Польши ввел на приграничных с Беларусью территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция.