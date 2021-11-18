Путин поручил повысить прожиточный минимум и МРОТ

Президент РФ Владимир Путин поручил повысить в 2022 году прожиточный минимум и МРОТ.

Российский президент особо подчеркнул, что "социальный блок - центральный в нашей государственной политике и один из ключевых приоритетов федерального бюджета".

По мнению Путина, индексации прожиточного минимума на 2,5%, которая сейчас заложена в проекте федерального бюджета на будущий год недостаточно. Он указал на то, "что такие параметры значительно отстают от уровня текущей инфляции, которая ускорилась за последние месяцы".

"Предлагаю на 2022 год установить более высокую планку прожиточного минимума, увеличить его опережающими темпами по сравнению с инфляцией, а именно на 8,6%. В абсолютных цифрах в целом по стране прожиточный минимум должен вырасти до 12 654 рублей в месяц - это на одну тысячу рублей больше, чем сегодня", - сказал российский лидер.

Вырастут также различные социальные пособия, привязанные к размеру прожиточного минимума. "Напомню, эти пособия получают миллионы наших граждан", - отметил он.

Кроме того Путин поручил увеличить МРОТ в 2022 году на 8,6%.

"В Конституции России закреплена норма о том, что минимальный размер оплаты труда не может быть меньше прожиточного минимума, а это значит, одновременно с индексацией размера прожиточного минимума должен вырасти и МРОТ. В будущем году также на 8,6%, в абсолютных цифрах примерно на 1 100 рублей. В итоге МРОТ в следующем году составит 13 890 рублей в месяц", - заявил президент.