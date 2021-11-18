В Кремле не исключили онлайн-встречу Путина и Байдена

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключает, что Владимир Путин и президент США Джой Байден поговорят до нового года по видеосвязи. Об этом он сказал в эфире "Первого канала".

"Конкретных сроков пока еще нет, нужно набраться терпения… Когда будут контакты, пока понимания четкого нет. Возможны ли они до нового года? Да, возможны. Но может быть и позже", - поведал представитель Кремля.

По его словам, все будет зависеть от того, насколько сойдутся графики лидеров двух стран и какой формат они выберут.

Напомним, 16 июня 2021 года в Женеве состоялась встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Это были первые переговоры глав государств в личном формате с момента вступления Байдена в должность президента США.