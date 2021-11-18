Лавров: Запад не хочет вести дела с Россией на равноправной основе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил итогам расширенного заседании коллегии МИД РФ, что Запад категорически не хочет искать баланс интересов и вести дела с Москвой на равноправной основе.

Он подчеркнул, что конфликтный потенциал в отношениях России с западными странами продолжает накапливаться.

"Говорили, конечно, о наших отношениях с западными странами, где накапливается очень конфликтный потенциал, прежде всего потому, что Запад категорически не хочет вести дела на равноправной, взаимовыгодной основе, не хочет искать баланс интересов", - цитирует Лаврова ТАСС.

Глава российского внешнеполитического ведомства указал на то, что Запад хочет продвигать исключительно свое видение решения той или иной проблемы. При этом он заметил, что это началось еще в 90-е годы XX века, когда западные страны стали нарушать данные России обещания о нерасширении НАТО на Восток.