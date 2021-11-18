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На Ставрополье произошел пожар в одном из частных домов

На Ставрополье произошел пожар в одном из частных домов

В среду, 17 ноября, в одном из частных домов в станице Григорополисской Ставропольского края произошел пожар.

Пока хозяева были на работе, загорелась хозяйственная постройка. Пламя быстро разгорелось и охватило всю кровлю.

В экстренные службы обратились соседи. Прибывшие на место пожарные отключили электричество, газ и ликвидировали возгорание.

В результате пожара огнем были повреждены кровля, потолочное перекрытие и стены. В настоящее время устанавливаются причины пожара, передает "Победа26".

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