Павильон "Казахстан" открывается на ВДНХ после реставрации

Павильон "Казахстан" на ВДНХ откроется после реставрации 19 ноября, поделился с Агентством городских новостей "Москва" руководитель пресс-службы выставки Александр Жестков.

"После масштабной реставрации 19 ноября откроется для посетителей один из самых впечатляющих объектов ВДНХ - павильон №11 "Казахстан". Работы над внешним обликом завершились два года назад, теперь у всех желающих будет возможность увидеть интерьеры здания", - рассказал он.

Пока павильон будет работать в тестовом техническом режиме, вход бесплатный, необходимо соблюдать масочный режим.

В павильоне "Казахстан" представлены предметы казахской культуры, а также современная мультимедийная экспозиция о становлении государственности республики.

"Павильон №11 имеет статус объекта культурного наследия федерального значения. В нем расположен торгово-выставочный центр республики Казахстан. <…> Вниманию посетителей будут представлены масштабные макеты "Шелковый путь", "Нур-Султан", "Стратегия развития", - добавил Жестков.

Павильон был построен в 1954 году, последние реставрационные работы начались в 2017 году.