В Израиле динамику отношений с Россией оценили как "очень позитивную"

Динамика отношений Израиля и России очень позитивная, заявил министр строительства страны Зеев Элькин.

В университете имени Бен-Гуриона в Израиле 18 ноября состоялся торжественный прием по случаю 30-летия восстановления дипломатических отношений между Россией и Израилем.

"Тридцать лет это, с одной стороны, мало, а с другой - это уже серьезный срок. Динамика отношений с Россией очень позитивная, как и экономическая, так и в вопросе взаимоотношений лидеров стран, культурное, академическое сотрудничество", - отметил Элькин.

Министр напомнил, что "на повестке дня также есть серьезные задачи", такие как возобновление туризма, а также работа над договором о Зоне свободной торговли.

Он подчеркнул, что сочинская встреча премьер-министра Израиля Нафтали Беннета и президента РФ Владимира Путина "закрепила преемственность между Россией и Израилем в рамках политики нового правительства Израиля".