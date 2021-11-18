Новая концепция внешней политики России будет представлена в начале 2022 года

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил в четверг, что новая концепция российской внешней политики может быть представлена в начале следующего года.

Лавров напомнил, что концепция внешней политики России в последний раз редактировалась в 2016 году, когда "ситуация на международной арене была несколько иной".

"Все те достаточно глубокие перемены, которые произошли за последние пять лет, мы сейчас отражаем в новой редакции, которая должна быть доложена президенту в начале следующего года", - заявил министр после расширенной коллегии МИД РФ с участием президента Владимира Путина.