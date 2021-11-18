Продолжающий голодовку Саакашвили потерял сознание

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в настоящее время в тюремной больнице в Глдани, потерял сознание. Об этом сообщил его адвокат Бека Басилая.

По его словам, экс-глава государства упал, когда выходил для встречи без сознания.

"Был без сознания, ему пальцами открывали глаза... пришли и увели его на носилках, не знаю куда, не знаю, как он", - цитирует Бесилая РИА Новости.

Напомним, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября. В этот же день он объявил голодовку. Комментируя свое задержание, экс-глава государства отметил, что не признает предъявленных ему обвинений и считает себя политическим заключенным. 8 ноября его перевезли в больницу при тюрьме в Глдани.