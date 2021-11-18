Путин: Россия готова к диалогу с США

Позиции России и США подчас радикально расходятся, однако Москва готова к конструктивному диалогу. Об этом на расширенном заседании коллегии министерства иностранных дел заявил президент РФ Владимир Путин.

"По многим двусторонним и международным вопросам наши интересы, оценки, позиции, да, действительно, они расходятся подчас кардинально, всем это хорошо известно", - признал глава государства, добавив, что Россия готова контактам и к обмену мнениями.

Он также обратил внимание на то, что возможности для российского-американского диалога и выправления отношений приоткрыл саммит с президентом США Джо Байденом.

"Проведенный тем не менее в июне в Женеве саммит с президентом Байденом все-таки приоткрыл некоторые возможности для диалога и постепенного выравнивания, выправления отношений. И важно, чтобы обе стороны последовательно развивали достигнутые договоренности. Кое-что уже делается, надо это признать, действительно", - сказал российский лидер.

Путин подчеркнул, что уже начата совместная работа по проблемам стратегической стабильности и информационной безопасности.