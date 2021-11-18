Турецкая лира упала до рекордных 11 лир за доллар

Турецкая лира в четверг обновила рекорд падения, на 17.00, согласно онлайн-сводкам биржевых торгов, она торгуется по 11,10 за американский доллар.

За день лира потеряла около 4,5%. Отметим, что падение турецкой валюты ускорилось днем после объявления ЦБ страны о снижении процентной ставки на аукционах недельного репо на 1%. Власти Турции считают, что этот показатель является одним из ключевых, влияющих на стоимость лиры и инфляцию.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщал, что причиной инфляции являются высокие процентные, и власти "избавят народ от этой беды" в виде ставок.

При этом ЦБ Турции неохотно идет на снижение ставок, объясняя это, в том числе, тем, что этот показатель не является основной причиной роста потребительских цен и обесценивания нацвалюты.