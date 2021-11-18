Телевидение Северной Осетии отпразднует 60-летие

Телевидение Северной Осетии, согласно официальным данным, ведет свою историю с 24 ноября 1961 года. В этот день зрителям были предложены первые его программы. На их подготовку телевизионщикам-первопроходцам отводилась неделя - с того дня, как были сданы в эксплуатацию новый телецентр и 200-метровая мачта на Осетинской горке в Орджоникидзе (Владикавказе).

С тех пор название Осетинская горка для республики стала сродни московскому Останкино – республиканское телевидение здесь находится уже 60 лет. Долгое время считалось, что североосетинское ТВ появилось позже соседних. Пальма первенства на Северном Кавказе принадлежит ТВ Кабардино-Балкарии. Здесь любительский телецентр начал работу в 1955 году, через два года он получил статус государственного, перейдя в непосредственное подчинение правительству автономной республики. Тогда Кабардино-Балкарии стала девятым регионом в СССР со своим телевещанием.

Сентябрь 1959 года ознаменовался появлением очень мощного по тем временам Пятигорского телецентра, с телевышкой на горе Машук, которая стала одним из символов этого широко известного курорта. Долгое время именно пятигорская телевышка распространяла в республики Северного Кавказа сигналы Центрального телевидения из Москвы, поскольку до Пятигорска он добирался по подземным кабелям. После телецентры появились в Чечено-Ингушетии (7 ноября 1959 года) и в Дагестане (28 февраля 1960 года).

Однако нынешним сотрудникам ГРТК "Алания" удалось установить, что любительский телецентр появился в Орджоникидзе (Владикавказе) раньше официального – его вещание началось в первые дни ноября 1957 года, к юбилею Октябрьской революции. Понятно, что любительский статус в советские времена был число условным. Создание телецентра проходило под полным контролем партийных органов и, уверен, еще и организаций, отвечающих за безопасность и правопорядок в советском обществе. Директор филиала ГТРК "Алания" Тимур Кусов так рассказал об этой находке газете "Северная Осетия": "Здание, в котором сегодня размещается Комитет РСО–А по занятости населения, благодаря своей телевизионной "биографии" в 1987 году было признано памятником истории и культуры страны. Его паспорт раскрывает малоизвестные и выпавшие из официального летоисчисления нашего телевидения страницы: "Первый в Северной Осетии телецентр был создан энтузиастами-любителями Власовым М. (лаборант Орджоникидзевского горно-металлургического техникума), Манининым П. (техник городского радиоузла) и др. Большую помощь энтузиастам оказывали горисполком и горком партии. Почти все оборудование было изготовлено любителями. В 1957 году к ноябрьским торжествам любительский телецентр послал свои первые сигналы".

Получается, что североосетинскому телевидению в этом месяце исполняется 64 года, а не 60. Хотя, конечно, бурное развитие эта сфера массовой информации в республике началось именно в конце 1961 года. В штат телевидения были зачислены выпускники местных вузов. Вдруг откуда-то появились красивые и грамотные дикторы Земфира Тедтоева, Наталья Березовская, Владимир Дудиев, Земфира Кулова. Оказалось, что в небольшой республике довольно легко отыскать талантливых молодых режиссеров и журналистов.

Интересна в этом плане судьба члена Академии российского телевидения, руководителя программы "АБВГДейка" Татьяны Черняевой. В год начала работы республиканского телевидения она, уроженка Ессентуков, поступила на филологический факультет Северо-Осетинского госпединститута. Успешно пройдя пробы на диктора, стала работать в эфире без отрыва от учебы. Студентка влюбилась в телевидение, после чего добилась перевода из СОГПИ на факультет журналистики МГУ, который окончила в 1970 году. После вуза, естественно, попала на Центральное телевидение – другой судьбы бывшая диктор Северо-Осетинского ТВ для себя уже не желала. Прошла все ступени: от ассистента режиссера до руководителя программы. На постсоветском пространстве ее хорошо знают как Татьяну Кирилловну из "АБВГДейки". Программа выходила 45 лет, с 2000 года – на канале ТВ "Центр". Увы, в начале 2020 года коллективу сообщили, что программе отказано в финансировании, более того, "она не отвечает современному телевизионному формату".

Что касается формата североосетинского телевидения, то благодаря его талантливым руководителям разных лет таких, как Иван Гапбаев, Асхарбек Агузаров, Булат Фидаров, Алан Диамбеков, он всегда отличался глубокой познавательностью и информационностью. В эфире во все времена было много программ на осетинском языке, краеведческие циклы и литературные передачи. Когда в стране началась перестройка, Осетинская горка предложила такую динамичную программу, как "Иристон сегодня", в которой около часа обсуждались наиболее актуальные события в республике. Местные ведущие и журналисты не уступали в своем профессионализме коллегам из Останкино. Жители республики переключали свои телевизоры на местную телестудию, потому что ее программы были ближе и важнее для них.

Особая страница ТВ Северной Осетии – кинопроизводство. Осетинская горка в середине 1960-х годов стала базой всего регионального телевизионного кино. Здесь появился интересный феномен – северокавказский кинематограф, когда художественные и документальные фильмы создавались усилиями режиссеров и актеров со всех республик региона. Взошла звезда чеченского актера Дагуна Омаева, ингушской актрисы Тамары Яндиевой, кабардино-балкарского актера Руслана Фирова и многих других. Режиссер-постановщик Рафаэль Гаспарянц снял 12 игровых картин и около 70 документальных лент. Тимур Кусов заметил, что по объему производства Северо-Осетинская студия телевидения уступала в СССР лишь "Лентелефильму", многие фильмы вошли в сокровищницу советского кино.

На 30 ноября во Владикавказе намечен юбилейный вечер в честь Северо-Осетинского телевидения. Он пройдет в Осетинском государственном театре при полном соблюдении санитарных норм и ограничений. Руководитель ГРТК "Алания" пригласил в соцсетях всех желающих принять в нем участие, но… при наличии требуемых справок, да и занять можно будет только 50% мест – в соответствии с суровой реальностью пандемического времени.