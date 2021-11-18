Главу Минкультуры Крыма обвиняют в получении взятки

Обвинение в получении взятки в 25 млн рублей предъявили министру культуры Крыма Вере (Арине) Новосельской, пишет РИА Новости.

"Возбуждено уголовное дело в отношении министра культуры Республики Крым Веры Новосельской по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации <...> Она задержана, ей предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере", - в пресс-службе Следственного комитета.

В 2018 году при реконструкции Театра кукол в Симферополе министр, по данным следствия, получила от бенефициара ООО "Меандр" 25 млн рублей за покровительство при выполнении работ на стройке Крымского государственного центра детского театрального искусства. Новое здание так и не ввели в эксплуатацию, договор с подрядчиком был расторгнут в 2020 году.

Решается вопрос об аресте обвиняемой.