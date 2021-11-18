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Москва стоит в девятибалльных пробках

Москва стоит в девятибалльных пробках

В четверг вечером пробки в Москве достигли девяти баллов.

"По состоянию на 17:00 движение оценивается в девять баллов. Движение затруднено в центральной части города, на Третьем транспортном и Садовом кольцах", - сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Также заторы образовались в местах проведения дорожных работ: МКАД, 32 км, 85 км, 90 км; Алтуфьевское шоссе - МКАД; ТТК, Рижская эстакада; ТТК, Новолужецкая эстакада; Волгоградский проспект, д. 45.

Час пик закончится после 20.00, до тех пор водителей просят по возможности отложить поездки на машине.

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