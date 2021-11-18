"Московский комсомолец" проанализировал "Большую игру Ильхама Алиева"

Возобновление боевых действий на азербайджано-армянской границе на этой неделе стало поводом для серьезного беспокойства и в Баку, и в Ереване, и в Москве. Многие российские СМИ ограничились констатацией факта боев, но были и такие, кто попытался проанализировать сложившуюся на Южном Кавказе ситуацию.

Так, "Московский комсомолец" располагает данными о том, что обладающий сейчас многократным военным преимуществом президент Азербайджана Ильхам Алиев не планировал затевать новых затяжных боевых действий со своим поверженным противником. То, что произошло, — это всего лишь воспитательная мера со стороны Баку, "предупреждение действием" премьер-министру Армении, причем Никол Пашинян такой прозрачный "намек" очень хорошо понял.

Перед этим незаконный визит министра обороны Армении на территорию Азербайджана, временно контролируемую российскими миротворцами, вызвал вполне обоснованное раздражение Баку, после чего по представлению премьера Аршак Карапетян был уволен, поплатившись за свой визит в Карабах. Сам Пашинян, еще недавно отказывавшийся от очередного раунда переговоров с Ильхамом Алиевым при посредничестве Владимира Путина, предложил Азербайджану подписать мирный договор, причем акцентировал внимание на том, что целью переговорного процесса в рамках Минской группы ОБСЕ является именно заключение мира. Также премьер признал, позиция Армении перестала восприниматься международным сообществом, поскольку Ереван долгие годы не выслушивал позицию Баку.

Автор статьи в "Московском комсомольце" полагает, что Баку действительно хочет "нормализации с Арменией", все упирается лишь в конкретные условия этой "нормализации". Ключевым элементом подобной стратегии является превращение Армении в комфортную для официального Баку транзитную территорию. В силу особенностей географического положения две страны, как известно, блокируют друг друга. Армения — это "естественное препятствие" между основной частью территории Азербайджана и входящей в его состав на правах автономной республики Нахчывном. Блокада прямого воздушного сообщения между двумя частями Азербайджана через территорию Армении уже прорвана. Теперь Баку хочет на практике добиться того же самого и для сухопутного маршрута: требует для этого коридора фактической экстерриториальности, то есть формально этот участок дорожной сети будет оставаться территорией Армении, но в реальности его будут контролировать азербайджанские силы.

По мнению автора, с точки зрения Баку, это требование является умеренным и резонным - как иначе можно будет обеспечить безопасность пассажиров и грузов. Однако Ереван, дав свое теоретическое согласие на создание транзитного коридора, воспринимает требование об экстерриториальности как унижение и надругательство над своим суверенитетом. Негодование Армении усугубляется еще и тем, что, требуя идеальных условий для своего транзита, Азербайджан не хочет создавать аналогичных условий для транзита "страны-партнера". В новой географической реальности, которая образовалась по итогам прошлогодней войны, Сюникский регион Армении потерял беспроблемное транспортное сообщение с основной частью территории страны. Одна только что отремонтированная дорога — сплошной горный серпантин. А вторая частично проходит через территорию Азербайджана. Так вот, никакой "экстерриториальности" Армении здесь не предлагают. Официальный Баку настаивает на появлении на своих участках трассы полноценных таможенных постов.

Здесь автор подмечает интересную особенность Никола Пашиняна. Премьер весьма успешно справляется с внутриполитическими проблемами (оппонентам не удалось отправить его в отставку после капитуляции в прошлогодней войне; его партии вновь удалось выиграть парламентские выборы этим летом), но во внешней политике Пашиняна преследуют неудачи. "Например, потеря очень значимого населенного пункта, Шуши, во время войны в прошлом году — это его личное "достижение". Под давлением России Азербайджан согласился остановить свое наступление еще тогда, когда этот город по-прежнему находился под армянским контролем. Но, как рассказывают в Москве, Пашинян встал тогда в позу и опомнился лишь тогда, когда армия Азербайджана продвинулась еще дальше – пишет "МК". - Отказавшись в этом месяце от запланированного видеосаммита с Алиевым и Путиным, он снова встал в позу — и снова добился аналогичного результата. Президент Азербайджана играет со своим армянским коллегой в кошки-мышки. В зависимости от развития ситуации удушающий захват то усиливается, то ослабляется. При этом Ильхам Алиев помнит, что военное поражение Азербайджана в начале 1990-х годов во многом стало результатом военной поддержки Армении со стороны Москвы".

Президент Азербайджана ведет себя по отношению к России твердо, но в то же самое время уважительно, а Пашинян все время мечется (Ереван то в истерических тонах призывает Москву на помощь, то высокомерно заявляет, что кроме России есть и другие желающие помочь Армении в лице, например, Запада). В результате Алиев постоянно побеждает, констатирует автор статьи.