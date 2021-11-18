Токаев назвал стратегических партнеров Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании коллегии МИД заявил, что республика готова расширять связи с партнерами в других регионах мира.

"Незыблемыми являются дружественные отношения с нашими стратегическими партнерами – Россией, Китаем и государствами Центральной Азии. Казахстан установил стратегические связи с США и Европейским Союзом, которые являются ведущими инвестиционными и торговыми партнерами нашей страны", - приводит слова Токаева Sputnik Казахстан.

Вместе с тем, как отметил президент, Казахстан намерен расширить связи в Азии, Африке, Северной и Южной Америке.

"В целом, нам необходимо расширять горизонты нашей внешней политики. Наш небесно-голубой стяг должен быть представлен во всех основных регионах планеты. Это в полной мере отвечает стратегическим интересам нашей страны", - добавил президент.