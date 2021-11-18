Владимир Путин: возрастает роль России в урегулировании отношений Азербайджана и Армении, включая транспортные коридоры

Роль Москвы в урегулировании отношений Баку и Еревана увеличивается, об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии министерства иностранных дел.

Глава государства напомнил, что год назад, благодаря активным посредническим усилиям Москвы, удалось остановить конфликт в Карабахе.

Тем не менее, указал он, текущая обстановка на армяно-азербайджанской границе говорит о том, что ситуация "все еще не до конца успокоилась", поэтому для поддержания стабильности "крайне востребованы" действия миротворческого контингента РФ, который выступает гарантом соблюдения режима прекращения огня и безопасности мирных жителей.

"Несомненно, возрастает роль российской дипломатии в продолжении усилий по урегулированию спорных вопросов между Азербайджаном и Арменией, восстановлению в Закавказье экономических связей, разблокированию жизненно важных транспортных коридоров", - обратил внимание Путин.

Он напомнил, что ранее была создана соответствующая межгосударственная комиссия на уровне вице-премьеров России, Азербайджана и Армении, и перспективы ее работы президент оценил как "неплохие".

"Реально все страны региона, включая Россию, заинтересованы в долгосрочном урегулировании этих проблем", - заключил глава государства.